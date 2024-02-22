Налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой

Совладельцами бизнеса являются предприниматели Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, им принадлежит по 27,5% акций компании. Точная причина блокировки не называется, однако СМИ предполагает, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пени и штрафов.

Ранее сообщалось, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. По данным SHOT, звезда потребовала с предприятия 4,6 млн рублей (46 000 евро).

До этого компания „Московский картофель“ подтвердила, что Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy. Отмечалось, что брендированные продукты блогера могут исчезнуть из магазинов из-за непонимания перспектив и возможного наказания после „голой“ вечеринки. По некоторым данным, Ивлеева пытается сэкономить деньги на случай финансового шока.

Место чипсов и энергетиков Ивлеевой на прилавках занимает аналогичная продукция от блогера Влада Бумаги А4. При этом на складах еще остаются Easy Peasy с непопулярными вкусами, и сырья на производстве хватит еще как минимум на полгода.