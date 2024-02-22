ФОТО | Жених Меган Фокс шокировал черной татуировкой на полтела и взбудоражил сеть

В своем Instagram артист опубликовал фото, на котором хвастался тату. Исполнитель забил полтела – руки, плечи, грудь – черной краской. Ранее на тех местах Machine Gun Kelly уже были тату, так что новое он набил поверх предыдущих.

„Только для духовных целей“, — философски подписал фото музыкант.

В сети эпатажный поступок Machine Gun Kelly вызвал шквал эмоций. Одни пользователи восхищались новой татуировкой артиста - „Это так красиво! Нравится твоя трансформация!“, а другие назвали его безумным и отметили, что это уже слишком - „Самая дурацкая вещь, которую я когда-либо видел!“.

Более того, нашлись даже те, кто не поверили, что это тату, и посоветовали исполнителю сходить и смыть краску: „Не лги! Пойди, прими ванну и вернись!“