Букмекеры обновили ставки на „Евровидение-2024“. Угадайте, кому пророчат победу!

„Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива – это так недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует у вас! Это самая большая в мире любовь. А еще бешено кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную“, — поделилась эмоциями Джерри.