Букмекеры обновили ставки на „Евровидение-2024“. Угадайте, кому пророчат победу!(3)
Тройка претендентов на победу несколько изменилась. Италия пока остается на втором месте. А вот Хорватия сдвинула с третьего места Израиль, который теперь на седьмом месте. Украина по последним прогнозам сохраняет лидерство в рейтинге с 18% шансами на победу. В то время как Италия следует за ней с 8%, и Хорватия – с 7% шансов на победу, пишет ТНС. Эстонии в десятке не видно
Кстати, отметим, что победительница отбора на „Евровидение-2024“ Jerry Heil стала самой популярной украинской артисткой на мировом музыкальном сервисе Spotify. Это данные рейтинга прослушивания людей, поэтому здесь не учитывается мнение жюри или экспертов:
„Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива – это так недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует у вас! Это самая большая в мире любовь. А еще бешено кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную“, — поделилась эмоциями Джерри.
К слову, в номинацию самых популярных вошли alyona alyona, занявшая второе место. А на третьем расположился тоже победитель „Евровидения-2022“ KALUSH Orchestra.
Напомним, что 68-й по счету песенный конкурс „Евровидение-2024“ состоится в Швеции. Участники исполнят конкурсные песни на главной сцене Malmo Arena.