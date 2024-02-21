Шоубиз
21.02.2024, 21:23

Концерты в Европе не состоятся: Zivert уходит со сцены

 
2PM96TH
2PM96TH
ФОТО: Picvario Media, LLC / AlamyPicvario Media, LLC / Alamy Stock Photo | Alamy Stock Photo

Юлия Зиверт вышла на связь с поклонниками в Instagram и сообщила о том, что вынуждена оставить сцену из-за проблем со здоровьем.

Певица сообщила, что вынуждена отменить все концерты, какой промежуток времени ей потребуется — неизвестно, однако до осени вся программа уже аннулирована. Юлия рассказала о тяжелом заболевании, но предпочла не раскрывать всех деталей.

Выйдя на связь, она призналась, что давать концерты последние полтора года была невероятно тяжело: она все время находилась под обезболивающими. Однако окончательное решение на время оставить сцену ей помогли врачи после концерта в Калининграде. Оказалось, что он дался ей тяжелее остальных. Артистка надеется, что сможет продолжить участие в шоу „Голос“, однако все будет зависеть от самочувствия.

Таллиннский и рижский концерты, который должны были состояться в этом году, судя по всему, также будут отменены.

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