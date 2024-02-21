Концерты в Европе не состоятся: Zivert уходит со сцены

Певица сообщила, что вынуждена отменить все концерты, какой промежуток времени ей потребуется — неизвестно, однако до осени вся программа уже аннулирована. Юлия рассказала о тяжелом заболевании, но предпочла не раскрывать всех деталей.

Выйдя на связь, она призналась, что давать концерты последние полтора года была невероятно тяжело: она все время находилась под обезболивающими. Однако окончательное решение на время оставить сцену ей помогли врачи после концерта в Калининграде. Оказалось, что он дался ей тяжелее остальных. Артистка надеется, что сможет продолжить участие в шоу „Голос“, однако все будет зависеть от самочувствия.