ФОТО | Русский театр представил новый спектакль для подростков „Почти смешной stand-up про мою жизнь“

Рассказ о жизни 14-летнего подростка от первого лица, его мысли, переживания и признания отзывались в зрительном зале, заполненном сверстниками главных персонажей - публика сочувствовала, негодовала и радовалась вместе с юными героями. Взрослеть, оказывается, так непросто!

Показанная в спектакле история призывала к диалогу между родителями и детьми, к открытости, взаимному уважению и доверию. Тема взаимоотношений в „трудном“ возрасте очень жизненная и наболевшая.

До конца этого театрального сезона постановка будет играться еще несколько раз. Русский театр надеется, что спектакль „Почти смешной stand-up про мою жизнь“ „обречен“ на долгую жизнь в его репертуаре.

Австрийская писательница Кристине Нёстлингер (1936 - 2018), по повести которой поставлен спектакль, автор более 150 книг для детей и подростков, многие из них она иллюстрировала сама. Ее книги переведены на 38 языков и полюбились юным читателям.

Русский театр решил познакомить нашу публику с замечательным автором и ее героями, в которых, возможно, зрители узнают себя - несовершенных, ошибающихся, живущих „нормальной жизнью“ с ее радостями и невзгодами - в подростковом спектакле „Почти смешной stand-up про мою жизнь“.