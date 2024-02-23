ВИДЕО | Как две капли воды! В Эстонии впервые выступит двойник Майкла Джексона

27 апреля 2024 года в Концертном доме Alexela выступит Серхио Кортес, самый известный в мире имитатор поп-короля. Идеальное воплощение Майкла Джексона дает концертное шоу с танцорами и ансамблем. В следующем году исполнится 15 лет со дня смерти самого короля поп-музыки.

„Live Tribute Show: Michael Jackson“ возрождает самые известные хиты знаменитого артиста в неповторимом образе Серхио Кортеса: „Bad“, „Smooth Criminal“, „Thriller“ и др. Серхио Кортес чрезвычайно похож на Джексона внешне, тембром голоса и движениями, которые артист оттачивал и совершенствовал годами. Поклонники Джексона по всему миру считают его лучшим имитатором короля поп-музыки. Также заслуживают внимания сценические костюмы Кортеса, имитирующие костюмы из самых известных выступлений Джексона.

Двухчасовое шоу „Live Tribute Show: Michael Jackson“ оказалось очень популярным во всем мире и считается данью Джексону самого высокого уровня. Серхио Кортес из Испании также лично встречался с королем поп-музыки и, как говорят, был нанят семьей Джексона в качестве дублера, чтобы обмануть папарацци.