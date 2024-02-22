Российские звезды продают жилье после принятия закона о конфискации имущества за фэйки

В конце января Госдума РФ приняла закон о конфискации имущества за ряд преступлений против национальной безопасности страны. Теперь власти получили право лишать граждан недвижимости и другого ценного имущества, полученного или используемого в целях совершения определенных преступлений.

Теперь квартиры, машины и бизнес ряда людей, в том числе российских знаменитостей, которые публично высказывались против войны в Украине или финансировали украинскую армию, могут быть конфискованы.

Это касается и знаменитого подмосковного особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые два года назад уехали в Израиль. Более года назад комик, на имя которого оформлена недвижимость, был признан иностранным агентом. Известно, что особняк звездной пары уже некоторое время находится на рынке недвижимости, однако покупателя для него так и не нашли.

Лидер группы „Ногу свело!“ Максим Покровский, который также был внесен Минюстом в список иноагентов, сейчас проживает в США. Свою квартиру площадью 110 квадратных метров артист продать не может из-за особых юридических причин. Продажа будет возможна, если Покровский перепишет жилье на жену Татьяну, чем он сейчас и занимается.

Российский стендап-комик Данила Поперечный успел продать квартиру в Санкт-Петербурге за несколько месяцев до принятия нового закона. Известно, что недвижимость, расположенную в Красногвардейском районе, приобрели за 35 млн рублей (350 тысяч евро).

Константин Меладзе и Вера Брежнева вот уже несколько месяцев безуспешно пытаются продать особняк на Рублевке, стоимость жилища — 300 млн рублей (3 млн евро). Известно, что с риелторами и будущими покупателями общается мама композитора. При этом Константин Меладзе, как и Вера Брежнева, находятся за границей.