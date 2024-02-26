„По моей вине погиб хороший мужик“: Ефремов обратился к жене погибшего Захарова в надежде выйти по УДО

Напомним, что возможность УДО для Ефремова, согласно российскому законодательству, может открыться уже весной этого года. В данный момент адвокат актера Александр Добровинский готовит документы для ходатайства суду.

По слухам, шанс выйти на свободу у Михаила Ефремова есть: он полностью раскаялся в совершенном преступлении, выплатил материальную компенсацию семье погибшего и образцово вел себя в тюрьме. Тем не менее суду будет важна позиция семьи Сергея Захарова в данном вопросе: если жена погибшего мужчины будет против, Ефремова могут оставить в колонии на более длительный срок.

Накануне в распоряжение издания „Комсомольская правда“ оказалась копия письма, которое актер отправил жене Захарова Маргарите. В нем Ефремов, в частности, еще раз извинился за произошедшее.

„Я не могу простить себя за то, что произошло. По моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, близким, друзьям и знакомым. Прошу вас, простите меня“.

Ефремов также добавил, что в день ДТП, которое навсегда разделило его жизнь на до и после, он находился в абсолютном беспамятстве.

Маргарита Захарова не получала никаких посланий от Михаила Ефремова. Об этом сообщил его адвокат.