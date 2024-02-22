Шоубиз
22.02.2024, 10:00

СМИ: Том Круз порвал с дочерью экс-депутата Госдумы РФ

 
'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' Australian Premiere
'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' Australian Premiere
ФОТО: Christopher Khoury | Scanpix

Актёр Том Круз разорвал отношения с российской светской львицей Эльсиной Хайровой, которая на 25 лет моложе его. Об этом сообщает 21 февраля The Sun. Эльсина— дочь бывшего депутата Госдумы РФ шестого и седьмого созывов Рината Хайрова.

Источники издания в окружении актера рассказали, что 61-летний Круз остыл к 36-летней „русской красавице“. Он закончил роман спустя „несколько дней после знакомства с ее детьми“. Он хочет остаться с ней в дружеских отношениях, потому что они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. При этом ещё в декабре у них было несколько свиданий, передает „Фонтанка“.

По данным NGS, бывшая модель, гражданка Великобритании Эльсина Хайрова была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым, они подали на развод в 2021 году. По информации The Times, пара судилась за недвижимость стоимостью 42 миллиона фунтов стерлингов. В декабре экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг сообщения о том, что его дочь состоит в отношениях с Томом Крузом.

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