22.02.2024, 10:00
СМИ: Том Круз порвал с дочерью экс-депутата Госдумы РФ
Источники издания в окружении актера рассказали, что 61-летний Круз остыл к 36-летней „русской красавице“. Он закончил роман спустя „несколько дней после знакомства с ее детьми“. Он хочет остаться с ней в дружеских отношениях, потому что они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. При этом ещё в декабре у них было несколько свиданий, передает „Фонтанка“.
По данным NGS, бывшая модель, гражданка Великобритании Эльсина Хайрова была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым, они подали на развод в 2021 году. По информации The Times, пара судилась за недвижимость стоимостью 42 миллиона фунтов стерлингов. В декабре экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг сообщения о том, что его дочь состоит в отношениях с Томом Крузом.