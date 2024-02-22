СМИ: Том Круз порвал с дочерью экс-депутата Госдумы РФ

Источники издания в окружении актера рассказали, что 61-летний Круз остыл к 36-летней „русской красавице“. Он закончил роман спустя „несколько дней после знакомства с ее детьми“. Он хочет остаться с ней в дружеских отношениях, потому что они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне. При этом ещё в декабре у них было несколько свиданий, передает „Фонтанка“.