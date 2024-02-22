О приключениях Алики Миловой на „Евровидении“ сняли фильм. Премьера в Таллинне - уже завтра

В 2023 году песенный конкурс „Евровидение“ от Эстонии поехала представлять Алика Милова. Ее путь на конкурсе не был легким – букмекеры считали ее аутсайдером, но в итоге стала фавориткой жюри и зрителей.

Фильм стриминговой платформы Votvot (режиссер Михаил Вальтфогель) „Мосты в Ливерпуль“ о том, что скрывает самый известный музыкальный конкурс Европы, „Евровидение“. О том, как осуществить свою мечту в 20 лет, завоевать сердца критиков и получить признание зрителя.

На премьере, в пятницу 23 февраля, будет лично присутствовать Алика Милова. В своем Instagram она пригласила всех желающих присоединиться к совместному просмотру фильма: „Я буду 23 февраля в 18:00 в Таллинне в Coca Cola Plaza, поэтому если у вас есть возможность, то приходите! Посмотрим вместе, посмеемся, поплачем. Очень жду!“

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