Кино
22.02.2024, 10:21

„Вместе посмотрим, посмеемся, поплачем“: Алика Милова пригласила на большую премьеру фильма о себе

 
„Мосты в Ливерпуль“ уже завтра!
“Мосты в Ливерпуль»
“Мосты в Ливерпуль»
ФОТО: Erakogu

В пятницу, 23 февраля, в кинотеатре Coca Cola Plaza состоится премьера фильма „Мосты в Ливерпуль“ про одну из самых обсуждаемых звезд „Евровидения“ 2023 – Алику Милову.

В 2023 году песенный конкурс „Евровидение“ от Эстонии поехала представлять Алика Милова. Ее путь на конкурсе не был легким – букмекеры считали ее аутсайдером, но в итоге стала фавориткой жюри и зрителей.

Фильм Михаила Вальтфогеля „Мосты в Ливерпуль“ - фильм о том, что скрывает самый известный музыкальный конкурс Европы, „Евровидение“. О том, как осуществить свою мечту в 20 лет, завоевать сердца критиков и получить признание зрителя.

Больше информации, билеты - здесь.

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