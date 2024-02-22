22.02.2024, 10:21
„Вместе посмотрим, посмеемся, поплачем“: Алика Милова пригласила на большую премьеру фильма о себе
„Мосты в Ливерпуль“ уже завтра!
ФОТО: Erakogu
В пятницу, 23 февраля, в кинотеатре Coca Cola Plaza состоится премьера фильма „Мосты в Ливерпуль“ про одну из самых обсуждаемых звезд „Евровидения“ 2023 – Алику Милову.
В 2023 году песенный конкурс „Евровидение“ от Эстонии поехала представлять Алика Милова. Ее путь на конкурсе не был легким – букмекеры считали ее аутсайдером, но в итоге стала фавориткой жюри и зрителей.
Фильм Михаила Вальтфогеля „Мосты в Ливерпуль“ - фильм о том, что скрывает самый известный музыкальный конкурс Европы, „Евровидение“. О том, как осуществить свою мечту в 20 лет, завоевать сердца критиков и получить признание зрителя.
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