Март в Ласнамяэ – месяц йоги: в Линдакиви будут проходить бесплатные тренировки

«Йога помогает снять как физическое, так и психологическое напряжение, что впоследствии можно будет практиковать и в домашних условиях. До сих пор наши вводные занятия пользовались большой популярностью, поэтому мы приглашаем всех желающих открыть для себя йогу», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что занятия йогой в центре культуры под силу каждому, поэтому следует воспользоваться возможностью и зарегистрироваться.

Занятия йогой будут проходить по четвергам 7, 14, 21 и 28 марта в центре культуры «Линдакиви» (улица Яан Коорти, 22). Тренировки будут проходить под руководством тренера Энели Яагер. На занятия желательно приходить в удобной спортивной одежде. На месте имеются маты для занятия йогой.

Зарегистрироваться можно по ссылке или позвонив по номеру телефона 645 7702. Если после регистрации по какой-то причине вы не сможете принять участие в занятиях, также необходимо предупредить об этом по номеру 645 7702.

В целях обеспечения безопасности организаторы просят принимать участие в занятиях только здоровыми. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется остаться дома.