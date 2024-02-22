СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ: В Пыхья-Таллине ко Дню независимости бесплатный концерт даст Лийзи Койксон

«Ждем всех в церкви Пеэтели, чтобы отметить 106 день рождения Эстонской Республики. Бесплатный концерт – отличная возможность насладиться прекрасным зимним вечером под аккомпанемент отечественной музыки», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что за последние годы в районе сложилась традиция отмечать день рождения страны концертом в церкви.