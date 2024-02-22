22.02.2024, 16:00
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ: В Пыхья-Таллине ко Дню независимости бесплатный концерт даст Лийзи Койксон
ФОТО: | Delfi Meedia
Концерт ко Дню независимости Эстонии состоится в Пыхья-Таллинне 22 февраля в 19:00. В церкви Пеэтели выступит Лийзи Койксон.
«Ждем всех в церкви Пеэтели, чтобы отметить 106 день рождения Эстонской Республики. Бесплатный концерт – отличная возможность насладиться прекрасным зимним вечером под аккомпанемент отечественной музыки», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она добавила, что за последние годы в районе сложилась традиция отмечать день рождения страны концертом в церкви.
Концерт ко Дню независимости Эстонии состоится в Пыхья-Таллинне 22 февраля в 19:00 в церкви Пеэтели (Преэзи, 5). Выступит Лийзи Койксон. Двери будут открыты с 18:15.
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