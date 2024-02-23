Валерий Меладзе впервые станет дедушкой

ажется черная полоса в жизни Валерия Меладзе подходит к концу. Начались проблемы певца еще два года назад — все это время он не выступает в России после скандального заявления на частном мероприятии в Дубае. Артист шепотом произнес лозунг в поддержку Украины, а уже вскоре ролик с этими словам разлетелся по интернету.

В конце января 2024 года умер отец Валерия. Узнав о трагедии, Меладзе впервые за долгое время прилетел в Москву, отменив все ближайшие концерты.

Но накануне появились прекрасные новости — дочь исполнителя хита „Обернитесь“ Софико беременна. Уже совсем скоро певец впервые станет дедушкой.

Напомним, что всего у звезды шестеро детей. Инга, Софико и Арина — дочери Валерия от его первой супруги Ирины. А в браке с экс-солисткой „ВИА Гры“ Альбиной Джанабаевой у артиста родились два сына Константин и Лука, а также дочь Агата.

В личном блоге Софико опубликовала снимок в желтом купальнике, показав округлившийся живот. Сейчас будущая мама отдыхает на курорте, набираясь сил перед рождением первенца.

24-летняя дочь Меладзе вышла замуж за бизнесмена Савву Байбакова осенью 2022 года. Но так как пара ведет закрытый образ жизни, о муже девушки известно немного. Он работает топ-менеджером в компании отца Globaltic, занимающейся поставкой угля и дров в страны Западной Европы. Помимо этого Савва владеет организацией в сфере управления недвижимостью. Компания сдает в аренду помещения в бизнес-центрах Москвы.