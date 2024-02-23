Закрылась с мамой ото всех в доме: как живет Настя Ивлеева после голой вечеринки

20 декабря прошлого года состоялась вечеринка Насти Ивлеевой „Almost naked party“. Это мероприятие изменило жизни многих знаменитостей, которых осудили за недопустимое поведение.

Исключением не стала и организатор вечеринки Анастасия Ивлеева: на нее подали множество исков на огромные суммы, она лишилась всех рекламных контрактов, под вопросом остается ее участие в двух сериалах.

После того, как фотографии со звездного мероприятия распространились в Сети, Ивлеева опубликовала несколько видео с извинениями, и после этого исчезла из медиапространства.

Время от времени появлялось множество слухов о том, что блогер покинула страну, но все они оказались ложными: во время новогодних праздников девушка была со своей семьей в Санкт-Петербурге, а потом вернулась в Москву, в свой дом в поселке Старый Свет Истринского района Подмосковья, в котором Ивлеева с прошлого года проживает вместе с мамой.

Сейчас Настя сосредоточена на своем развитии и личной жизни. Почти все свое свободное время она проводит вместе со своим молодым возлюбленным, студентом Финансового университета при Правительстве РФ Борисом Махмуровым. 21-летний манекенщик также присутствовал на голой вечеринке, почти все мероприятие он находился рядом с Ивлеевой, они вместе танцевали и позировали фотографам.

Анастасия Ивлеева сейчас активно изучает иностранные языки, разрабатывает концепции будущих проектов. Сейчас блогер ждет окончания налоговой проверки и уже к середине года надеется вернуться на экраны.