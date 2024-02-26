„Большой гонор“: продюсер рассказал о вражде Пугачевой и Ротару

„Человек с очень большим гонором, цену себе знала. Голосина у нее был, конечно, слава Богу! своему „специфически народному“ образу она никогда не изменяла — украинско-молдавская певица“, — подчеркнул Кинн.

Друг друга Ротару и Пугачева действительно недолюбливали, подтвердил режиссер. По его словам, они даже не участвовали в одних концертах.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Ротару и Пугачева соревновались во всем, но между ними не было открытой конфронтации. Примадонна никогда бы не пошла против „хуторянки“, как она легко это делала с другими артистами, потому что та была народной любимицей, указал он.

До этого Лавров заявил, что у Аллы Пугачевой всегда был скверный, скандальный характер и она быстро выходила из себя. Он также уточнил, что при этом артистка была „отходчивой“ и умела взять себя в руки.