ФОТО | Стала блондинкой и отпустила прошлое: Джоли счастлива, несмотря на недавний проигрыш Питту

Недавно папарацци удалось запечатлеть Анджелину Джоли на улицах Нью-Йорка: 48-летняя актриса выглядела радостной и счастливой, несмотря на новости о том, что Брэд Питт выиграл последний суд против нее. Знаменитость была замечена выходящей из своего магазина одежды Atelier Jolie.

Поклонники обратили внимание на кардинальную перемену в имидже Анджелины: звезда снова осветлила волосы и стала блондинкой, вернувшись к своему прошлогоднему образу.

Многие оценили эксперимент Джоли и отметили, что она выглядит счастливой и наконец-то нашла внутреннюю гармонию. Но нашлись и те, кто не оценили такое преображение, посчитав такие перемены во внешности неудачным решением: „Ужасный цвет“, „Очень ее старит“, „Темной ей лучше“, „Шоколадный тон гораздо лучше, подчеркивает ее лицо“.

В начале февраля стало известно, что Анджелина Джоли проиграла последний суд бывшему мужу Брэду Питту: актер одержал победу в судебном процессе и получил контрольный пакет акций французской винодельни Château Miraval стоимостью 500 миллионов долларов.

Именно на ней в 2014 году прошла свадьба самой знаменитой пары Голливуда. Château Miraval принадлежала семье Джоли-Питт с 2008 года. И Брэд, и Анджелина испытывали большой интерес к виноделию, им также было важно, чтобы они всей семьей могли провести время среди живописных пейзажей и вдали от папарацци.

Известно, что Анджелина и ее дети было очень привязаны к этому месту: они любили проводить там свободное время в тишине и уединении. На данный момент ни Джоли, ни ее шестеро детей никак не поддерживают общение с Брэдом Питтом: они разорвали отношения с ним из-за его вспышек агрессии и его неконтролируемого поведения.

Недавно режиссер фильма „Легенды осени“ Эдвард Цвик вспомнил о том, как тяжело ему было работать с актером: он устраивал драки, был вспыльчив и импульсивен, кидал стулья и не поддавался никакому контролю.

Тем не менее, сейчас 60-летний актер счастлив в отношениях с 31-летней Инес де Рамон. Возлюбленные уже съехались, вместе выходят в свет и Брэд Питт даже мечтает о совместном ребенке. Видимо, актер окончательно утратил надежду на восстановление отношений со своими детьми.