Шоубиз
23.02.2024, 12:07

ВИДЕО | Уже такая большая! Таави и Луиза Рыйвас отмечают день рождения старшей дочери милыми кадрами

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Luisa ja Taavi Rõivas koos tütre Miina Rihannaga 2016. aastal
Luisa ja Taavi Rõivas koos tütre Miina Rihannaga 2016. aastal
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня Мийна Рианна, старшая дочь экс-премьер-министра Таави Рыйвас и депутата Рийгикогу Луизы Рыйвас, отмечает 15-летие. В честь дня рождения дочурки гордая мама поделилась в соцсетями видео с монтажом того, как взрослела дочка.

В пятницу утром Луиза Рыйвас поделилась в соцсетях милым видео в честь дня рождения дочери Мийны Рианны. В видео показаны кадры из детства девочки и последние события в ее жизни. Также там есть кадры, где она позирует с родителями, братом и друзьями.

К видео Луиза Рыйвас прикрепила слова песни Тейлор Свифт „Never Grow Up“ (Никогда не вырастай). „Желаю счастья, милая наследная принцесса!“, - написала Луиза.

Наряду со старшей дочерью Мийной Рианной в семье Рыйвасов также растут сын Херман и младшая дочь Ума Хермийне.

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