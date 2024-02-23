23.02.2024, 12:07
ВИДЕО | Уже такая большая! Таави и Луиза Рыйвас отмечают день рождения старшей дочери милыми кадрами(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня Мийна Рианна, старшая дочь экс-премьер-министра Таави Рыйвас и депутата Рийгикогу Луизы Рыйвас, отмечает 15-летие. В честь дня рождения дочурки гордая мама поделилась в соцсетями видео с монтажом того, как взрослела дочка.
В пятницу утром Луиза Рыйвас поделилась в соцсетях милым видео в честь дня рождения дочери Мийны Рианны. В видео показаны кадры из детства девочки и последние события в ее жизни. Также там есть кадры, где она позирует с родителями, братом и друзьями.
К видео Луиза Рыйвас прикрепила слова песни Тейлор Свифт „Never Grow Up“ (Никогда не вырастай). „Желаю счастья, милая наследная принцесса!“, - написала Луиза.
Наряду со старшей дочерью Мийной Рианной в семье Рыйвасов также растут сын Херман и младшая дочь Ума Хермийне.