ВИДЕО | Уже такая большая! Таави и Луиза Рыйвас отмечают день рождения старшей дочери милыми кадрами

В пятницу утром Луиза Рыйвас поделилась в соцсетях милым видео в честь дня рождения дочери Мийны Рианны. В видео показаны кадры из детства девочки и последние события в ее жизни. Также там есть кадры, где она позирует с родителями, братом и друзьями.