В годовщину ЭР редакция Радио 4 подготовила праздничную программу

В программе „Утро доброе!“ (в прямом эфире в 07:33) – торжественное поднятие флага на башне Длинный Герман. Комментировать происходящее с места событий будет Александр Жемжуров.

По традиции центральным моментом праздничной программы станет трансляция парада Сил обороны Эстонии. В этом году он пройдет в Таллинне, на площади Вабадузе. В 12:05 за ходом мероприятия в студии прямого эфира Радио 4 будут наблюдать Дина Прусакова и капитан Николай Предбанников, а на площади Свободы – Петр Сушков. Кроме того, в 18:00 слушайте трансляцию речи президента Эстонии Алара Кариса с переводом на русский язык.

В 09:05 не пропустите праздничный выпуск передачи „FM-привет“, а в 10:05 мы расскажем о том, чем занимается организация Naiskodukaitse, то есть поговорим об обороне страны и о женщинах, которые вносят свой неоценимый вклад в защиту Эстонии.

Февраль – зимний месяц, а песня о ромашке в исполнении Марью Ляник возглавила список самых любимых песен жителей Эстонии. В 11:05 с дивой эстонской эстрады в передаче „Зимняя ромашка“ побеседует Екатерина Зонова.

В 13:05 Александр Жемжуров познакомит нас с прекрасной джазовой певицей Кармен Рыйвасепп, которая стала джазовым артистом года по версии Эстонской академии музыки. Но при чем тут Дания? Узнаете из передачи „Эстонский джаз в Дании“.

В 14:05 искусствовед Эвелина Ведом пригласит нас в свой красивый дом, который получил этот почетный титул в прошлом году. Эвелина поделится секретами создания красивого и уютного дома, а также расскажет про свой чудесный сад в передаче „Мой красивый дом“.

В 15:05 перенесемся в Украину, в Одессу. Юлия Лукашенкина в передаче „Свободный город Одесса“ поговорит с одесситами и с людьми, которые просто любят этот город у Черного моря, о прошлом, настоящем и будущем.

В 16:05 снова вернемся в Эстонию, на Северо-Восток, где Михаил Комашко побеседует с жителями Нарвы и выслушает их истории о свободе, борьбе за права и независимость в передаче „Нарва: грани свободы“.