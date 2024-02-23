ФОТО | В Cinamon T1 состоялся специальный показ фильма „Большая гонка. Лянча против Ауди“
В Cinamon T1 на экран вышел фильм „Большая гонка. Лянча против Ауди“, снятый по мотивам событий чемпионата мира по ралли 1983 года. Специальный показ сопровождался развлекательной программой на раллийную тематику.
В фойе Cinamon T1 перед просмотром можно было полюбоваться копией легендарного раллийного автомобиля Audi Quattro, а также испытать свои силы на гоночном симуляторе Эстонского союза виртуального автоспорта и в игре на память Kahoot. О мире ралли восьмидесятых годов рассказали знатоки своего дела – Маргус Кийвер (руководитель по маркетингу Олимпийского комитета Эстонии) и Урмас Роосимаа (руководитель соревнований Rally Estonia).
Режиссер фильма Стефано Мордини вдохновлялся реальными событиями. В главных ролях снялись Даниэль Брюль („Rush“, „Entebbe“), Риккардо Скамарчо („Texas“, „The Big Dream“) и звезда популярного немецкого сериала „Вавилон-Берлин“ Фолькер Брух, воплотивший в картине Вальтера Рёрля, занявшего на чемпионате мира по ралли 1983 года второе место.