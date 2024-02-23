ФОТО | В Cinamon T1 состоялся специальный показ фильма „Большая гонка. Лянча против Ауди“

В фойе Cinamon T1 перед просмотром можно было полюбоваться копией легендарного раллийного автомобиля Audi Quattro, а также испытать свои силы на гоночном симуляторе Эстонского союза виртуального автоспорта и в игре на память Kahoot. О мире ралли восьмидесятых годов рассказали знатоки своего дела – Маргус Кийвер (руководитель по маркетингу Олимпийского комитета Эстонии) и Урмас Роосимаа (руководитель соревнований Rally Estonia).