ФОТО И ВИДЕО | „Мое сердце бьется быстрее чем обычно“: звезда „Евровидения“ Алика Милова посмотрела с фанатами фильм о себе

В 2023 году на песенный конкурс „Евровидение“ от Эстонии поехала молодая певица Алика Милова. Ее путь на конкурсе не был легким – букмекеры считали ее аутсайдером, но в итоге она стала фавориткой жюри и завоевала любовь зрителей.

Фильм стриминговой платформы Votvot (режиссер Михаил Вальтфогель) „Мосты в Ливерпуль“ показывает закадровую жизнь конкурса. Он о том, что скрывает самое известное музыкальное состязание Европы, „Евровидение“. О том, как осуществить свою мечту в 20 лет, завоевать сердца критиков и получить признание зрителя.

Документальный фильм собран из семейных архивных кадров, а также архивов телеканалов, газетных вырезок, телефонной съемки и операторских кадров. Нас погружают в мысли и переживания героини, раскрывают ее внутренний мир, показывают семью, окружение. Очень личная история, которая доказывает, что возможно все.