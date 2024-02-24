„Всем достанутся железные конфеты“: ко второй годовщине войны Артур Смольянинов выпустил новый клип
24 февраля состоялась премьера первого клипа группы cheLovek на песню „Эльсинор“ - заглавную композицию альбома „4“. Видео вышло на Youtube-канале группы, в социальных сетях и на телеканале „Дождь“. Над созданием видео работала интернациональная команда: режиссер Дмитрий Веников, оператор Янис Эглитис, хореограф Ольга Житлухина, продюсер - Екатерина Ланская.
В клипе снялись фронтмен коллектива cheLovek - актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов и латвийские музыканты, входящие в состав группы: гитарист Янис Руньгис, басист Станислав Юдин, клавишник Эвалд Лазаревич и ударник Кришьянис Бремшс.
По словам создателей клипа, это „посвящение Алисе Селезнёвой, гостье из будущего, которое уже никогда не наступит“. О замысле видеоряда на знаковую композицию „Эльсинор“ рассказывает продюсер проекта Екатерина Ланская: „Съемки клипа проходили в Риге - в помещениях бывшего завода „Проводник“, превратившихся в заброшенную больницу, где хирурги-маньяки оперируют человеческую душу, пытаются создать Нового Человека, но превращаются в мясников-потрошителей. Сюжет антиутопический, почти шекспировский. Эльсинор - место действия трагедии „Гамлет“ - тут не случаен. Невозможно создать и построить что-то по-настоящему человеческое и долговечное при помощи насилия, обмана, подлога и подлости. Жертва человеческой жизнью ради иллюзорной идеи рано или поздно всегда приводит к трагедии“.
Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне „9 рота“. В его списке – более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре „Современник“, был попечителем благотворительного фонда „Подари жизнь“. Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну. Сегодня он нашел дом в Латвии, и его бурная творческая жизнь не стихает ни на минуту. За этот период Смольянинов успешно проехался с гастролями по Америке. Поучаствовал в новом сезоне сатирического проекта „Гражданин поэт“. Снялся в блокбастере латвийского режиссера Дзинтарса Дрейбергса „ТТТ“, а также выступил модератором нового сезона проекта общественных диалогов „Философия на воде“: в первом выпуске его собеседникомстал глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинга. Но, несомненно, в центре творческой жизни Артура Смольянинова сегодня — проект cheLovek.
Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины „Молоко матери“ по роману Норы Икстене. Автор идей и продюсер проектов „Философия на воде“ и „Сны Екатерины“.
Ольга Житлухина - ведущий латвийский хореограф современного танца, профессор Латвийской академии культуры, главный актор латвийского contemporary dance, основатель и душа фестиваля Laiks dejot, участник многочисленных проектов, связанных с танцем.