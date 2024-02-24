„Всем достанутся железные конфеты“: ко второй годовщине войны Артур Смольянинов выпустил новый клип

По словам создателей клипа, это „посвящение Алисе Селезнёвой, гостье из будущего, которое уже никогда не наступит“. О замысле видеоряда на знаковую композицию „Эльсинор“ рассказывает продюсер проекта Екатерина Ланская: „Съемки клипа проходили в Риге - в помещениях бывшего завода „Проводник“, превратившихся в заброшенную больницу, где хирурги-маньяки оперируют человеческую душу, пытаются создать Нового Человека, но превращаются в мясников-потрошителей. Сюжет антиутопический, почти шекспировский. Эльсинор - место действия трагедии „Гамлет“ - тут не случаен. Невозможно создать и построить что-то по-настоящему человеческое и долговечное при помощи насилия, обмана, подлога и подлости. Жертва человеческой жизнью ради иллюзорной идеи рано или поздно всегда приводит к трагедии“.

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне „9 рота“. В его списке – более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском театре „Современник“, был попечителем благотворительного фонда „Подари жизнь“. Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть страну. Сегодня он нашел дом в Латвии, и его бурная творческая жизнь не стихает ни на минуту. За этот период Смольянинов успешно проехался с гастролями по Америке. Поучаствовал в новом​ сезоне сатирического проекта „Гражданин поэт“. Снялся в блокбастере латвийского режиссера Дзинтарса Дрейбергса „ТТТ“, а также выступил модератором нового сезона проекта общественных диалогов „Философия на воде“: в первом выпуске его собеседником​стал глава правительства Тибета в изгнании Пенпа Церинга. Но, несомненно, в центре творческой жизни Артура Смольянинова сегодня — проект​ cheLovek.