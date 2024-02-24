Как отпраздновать День независимости? Обзор бесплатных мероприятий, которые пройдут 24 февраля

Таллинн

12:00 Традиционный парад Сил обороны Эстонии на Площади Свободы. Подразделения выстроятся на площади Вабадузе в 11:25. Парад под командованием главы Сил обороны генерала Мартина Херема примет президент Алар Карис. За построение войск отвечает главный фельдфебель вооруженных сил Энн Адосон. В параде принимают участие почти 840 военнослужащих и 31 единица техники. Будут представлены 34 знамени, 5 рот, 11 взводов, 2 оркестра (Военный оркестр Эстонии и оркестр Кайтселийта) и 4 служебные собаки; знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, военная полиция Караульного батальона, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба. В параде вместе с подразделением примут участие знаменные группы вооруженных сил Исландии и Польши, а также парадные расчеты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и США. На параде, помимо техники Сил обороны Эстонии, можно будет увидеть технику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и США.