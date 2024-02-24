Как отпраздновать День независимости? Обзор бесплатных мероприятий, которые пройдут 24 февраля
Эстония отмечает 106-ю годовщину своей независимости. Какие бесплатные мероприятия пройдут по всей стране в честь этого важного государственного праздника, узнала „МК-Эстония“.
Таллинн
Кесклинн
12:00 Традиционный парад Сил обороны Эстонии на Площади Свободы. Подразделения выстроятся на площади Вабадузе в 11:25. Парад под командованием главы Сил обороны генерала Мартина Херема примет президент Алар Карис. За построение войск отвечает главный фельдфебель вооруженных сил Энн Адосон. В параде принимают участие почти 840 военнослужащих и 31 единица техники. Будут представлены 34 знамени, 5 рот, 11 взводов, 2 оркестра (Военный оркестр Эстонии и оркестр Кайтселийта) и 4 служебные собаки; знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, военная полиция Караульного батальона, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба. В параде вместе с подразделением примут участие знаменные группы вооруженных сил Исландии и Польши, а также парадные расчеты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и США. На параде, помимо техники Сил обороны Эстонии, можно будет увидеть технику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и США.
После парада желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и союзников: увидеть боевую машину пехоты CV9035EE Сил обороны Эстонии, бронетранспортеры Sisu XA‑188 и XA‑180, боевую технику США, Великобритании, Соединенного Королевства Северной Ирландии, Дании и Франции, Зенитный ракетный комплекс „Мистраль“ и зенитное орудие калибра 23 мм, противотанковый ракетный комплекс „Джавелин“, медицинский бронетранспортер, самоходную артиллерийскую установку К9 и ремонтно-эвакуационную машину MB Actros 4150K.
12:00 В честь Дня независимости Эстонии представители управы Кесклинн будут раздавать бутерброды с килькой в парке Таммсааре.
Ласнамяэ
15:00 Торжественная церемония с участием оркестра таллиннской дружины Кайтселийта в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59): торжественное исполнение государственного гимна, чтение „Манифеста независимости“, торжественные речи, а также возложение венков. Поддержать дух и тело, а вместе с ними и праздничное настроение поможет предлагаемый на месте горячий суп.
Кристийне
14:00 Старейшина Кристийне Яанус Рийбе и историк Яак Хауд возложат венки к подножию мемориалов рядом с казармами в Тонди. Будут произнесены торжественные речи и зажжены свечи.
Мустамяэ
15:00 Бесплатный концерт в центре культуры „Кая“. На сцену выйдут действующие в Мустамяэ хоры – женский хор Kaja и мужской хор Эстонского общества мужской песни.
Нымме
07:33 Традиционная церемония поднятия флага на площади перед зданием Спасательной команды Нымме (Jaama, 4). После этого пройдет совместный утренний пикник.
Нарва-Йыэсуу
12:00 Праздничный концерт по случаю Дня независимости в большом зале Narva-Jõesuu Medical SPA. Вход свободный.
Кохтла-Ярве
12:00 Концерт „Я живу, любя…“ в клубе Сомпа (Хумала, 1). Выступят молодёжный вокальный ансамбль ILLUSIO (руководитель Надежда Толмачёва) и танцевальный коллектив „РИТМ“ (руководители Инна Васильева и Юлия Рязанцева).
13:00 Концерт в Доме культуры Кохтла-Ярве, выступят Герли Падар и Тынис Леэметс.
Тарту
11:00 На Ратушной площади состоится награждение членов Тартуской дружины Кайтселийта и приведение к присяге новых членов. Выставка техники и оружия Кайтселийта открыта для всех желающих, также можно ознакомиться с техникой Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Тюремной службы.
С 12:00 до 13:00 „Народный праздник на коньках“ при участии музыкантов тартуского фольклорного клуба Maatasa на Ратушной площади. Чтобы было интереснее, рекомендуется надеть эстонскую народную одежду или зимнюю одежду образца 1918 года.
Хаапсалу
11:00 Концерт-богослужение в Хаапсалуской Домской церкви. Выступит хор мальчиков Хаапсалу.
12:00 Празднование на площади перед Епископским замком.
17:00 Торжественный акт и вручение городских наград в Домской церкви. Музицирует аккордеонист Хенри Цибо.
С 18:00 до 20:00 Народный праздник в епископском городище. В программе видеодискотека и шоу „Театра Огня“. Будут предложены горячий суп и чай, открыто кафе.
Пайде
С 09:00 до 12:00 Демонстрация техники и вооружения Ярваской дружины Кайтселийта и союзников во дворе Музея деятельности Виттенштейна
13:00 „Парад пингвинов“ – зимних пловцов на искусственном озере Пайде. 24 февраля традиционно отмечают на зимнем пляже погружением в ледяную воду, сауной и мороженым.
16:00 Концерт Elujoon в Доме музыки и театра Пайде. На концерте выступит мэр города с речью, пройдет вручение городских наград, награждение лауреатов фонда „Талантливый ребенок“. В концерте участвуют различные творческие коллективы города Пайде.
Вильянди
С 11:00–14:00 Юбилейный праздник на Певческом поле Вильянди. Приветственные слова произнесут представители городской власти и спикер городского молодежного совета Розетта Лийс Уус. Выступят фолк-группа Folkista, смешанный ансамбль Ru-Le-Me, двойной квартет мужского хора Сакала, ансамбль Põldsepp ja Pojad и ансамбль народного танца Upser. Будет работать небольшая праздничная ярмарка, на которой торговцы из разных уголков Эстонии предложат ремесленные изделия, а также домашние закуски и горячие напитки. По случаю праздника городские власти угостят жителей кренделем и чаем.
14:00 Концерт и вручение ежегодных городских наград в Амбаре фольклорной музыки. Вход бесплатный.