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25.02.2024, 08:00

„Казалось, что очень долго все выходят и мы будем сидеть вечность“: Энели Ефимова о президентском приеме

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Президентский прием в честь Дня независимости Эстонской Республики собрал в концертном зале „Эстония“ самых знаковых личностей страны, среди которых была приглашена на прием и Энели Ефимова – эстонская пловчиха, многократная чемпионка Эстонии, обладательница национальных рекордов, дважды серебряная, однократно бронзовая медалистка и шестикратная чемпионка Европы среди юниоров. Какие у нее впечатления от приема – смотри в видео!

Молодая, красивая, амбициозная - от этой девушки веет уверенностью и силой! Энели на президентском приеме не впервые, такой опыт у нее уже был летом прошлого года в Розовом саду Кадриоргского дворца.

Смотри в видео-интервью портала Bublik, как Энели собиралась на прием и какие страхи ее одолевали при подготовке к мероприятию.

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RusDelfi
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