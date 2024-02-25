„Казалось, что очень долго все выходят и мы будем сидеть вечность“: Энели Ефимова о президентском приеме(12)
Президентский прием в честь Дня независимости Эстонской Республики собрал в концертном зале „Эстония“ самых знаковых личностей страны, среди которых была приглашена на прием и Энели Ефимова – эстонская пловчиха, многократная чемпионка Эстонии, обладательница национальных рекордов, дважды серебряная, однократно бронзовая медалистка и шестикратная чемпионка Европы среди юниоров. Какие у нее впечатления от приема – смотри в видео!
Молодая, красивая, амбициозная - от этой девушки веет уверенностью и силой! Энели на президентском приеме не впервые, такой опыт у нее уже был летом прошлого года в Розовом саду Кадриоргского дворца.
Смотри в видео-интервью портала Bublik, как Энели собиралась на прием и какие страхи ее одолевали при подготовке к мероприятию.