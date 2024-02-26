Шоубиз
26.02.2024, 10:00

Звезда фильма „Капитан Марвел“ умер в возрасте 49 лет

 
Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл
ФОТО: Jens Krick / Future Image | Vida Press

Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по фильму „Капитан Марвел“, скончался на 50-м году жизни. Об этом семья артиста сообщила в своих социальных сетях.

Известно, что артист многие годы боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это хроническое дегенеративное заболевание ЦНС (центральной нервной системы). Недавно его состояние ухудшалось.

„С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга“, — сообщили родственники.

Отметим, что у Митчела есть жена и дети. За свою актерскую карьеру он снялся в таких проектах, как „Анатомия страсти“, „Гримм“, „Обмани меня“, „Касл“ и „C.S.I. Место преступления“.

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