Звезда фильма „Капитан Марвел“ умер в возрасте 49 лет

Известно, что артист многие годы боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Это хроническое дегенеративное заболевание ЦНС (центральной нервной системы). Недавно его состояние ухудшалось.

Отметим, что у Митчела есть жена и дети. За свою актерскую карьеру он снялся в таких проектах, как „Анатомия страсти“, „Гримм“, „Обмани меня“, „Касл“ и „C.S.I. Место преступления“.