Сын Бари Алибасова об инсульте отца: „Срочно вылетаю, уже ночью буду в Москве“

Сын Бари Алибасова рассказал, что известно о состоянии его отца. Продюсера группы „На-На“ экстренно госпитализировали в Москве. Он попал в больницу с подозрением на инсульт, врачи скорой помощи забрали продюсера из его московской квартиры и доставили в реанимацию. За несколько часов до госпитализации продюсер почувствовал себя плохо, когда стало понятно, что ситуация критичная — вызвали врачей.

Телеграм-канал «112» сообщает, что состояние 76-летнего пациента остается сложным, этот инсульт стал не первым за последние годы, так что справиться с последствиями и восстановиться организму будет совсем непросто. Сейчас он находится в состоянии частичного оглушения.

Бари Алибасов-младший, сын продюсера, живет в Калининграде, о состоянии отца он узнал от журналистов. Все попытки связаться с ним и его женой Еленой не принесли никакого результата, никто не берет трубки. Сейчас мужчина готовится ближайшим рейсом прилететь в Москву, чтобы быть рядом с отцом и иметь возможность оказать посильную помощь.

„Сам увидел в новостях, что он в больнице. Не могу ни до кого дозвониться, пока до конца толком не ясно, что происходит. Но похоже правда в больнице. Не знаю что и как, будем надеяться, что все обойдется. Срочно вылетаю, уже ночью буду в Москве“, — сказал он Woman.ru.

В последние годы Бари Каримович сильно болеет. В ноябре 2023 года сообщали, что у него обнаружена опухоль, для устранения которой нужна операция. В сентябре 2022 года, СМИ сообщили, что Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником. А в феврале 2021 года сообщалось о проблемах по части сознания, Телеграм-каналы со ссылкой на источники говори о старческой деменции.

Здоровье продюсера подорвала история с „Кротом“, тогда он случайно выпил из бутылки средство для чистки труб. Это привело к сильнейшему отравлению и проблемам со всеми органами. Позже выдвигались версии, что отравление было инсценировкой, но Бари Алибасов даже предоставлял подтверждения из больницы, где говорилось об ожогах пищеварительной системы.