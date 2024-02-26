„Это его очень ранило“: экс-охранник Майкла Джексона назвал истинную причину его пластических операций

"Раньше семья Майкла часто дразнила его из-за размера носа. Его называли "большой нос" и так далее. Он говорил, что его отец больше всего обижал и говорил так: "Ты получил это не от меня, ты получил это от своей матери", эти слова очень ранили Майкла", - рассказал мужчина в подкасте "The Stephen Sully Study".

Поэтому в 1979 году Майкл сделал первую ринопластику, чтобы остановить издевательства отца. Также у певца была травма носа, поэтому операция решила две проблемы Джексона, о чем охранник рассказал так:

„Майкл танцевал в среднем около трех часов в день. На одном из этапов он делал 50 вращений подряд и упал. В результате, он сломал себе нос и увидел в этом прекрасную возможность, пока он находился под наркозом, просто уменьшить его“.

Мужчина добавил, что потом у артиста было много хирургических вмешательств и он даже не может вспомнить их точное количество.

„Я не знаю, сколько операций ему сделали. Я не обсуждал с ним подробно. Тогда о пластической хирургии или ботоксе мы не могли говорить. Ему приходилось поддерживать этот имидж, потому что за ним стояли звукозаписывающие компании, которые платили миллиарды“, - сказал Фиддес.