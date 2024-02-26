Берлинале-2024: названы все победители кинофестиваля

Главный приз получил документальный фильм под названием „Дагомея“. Режиссером киноленты является француженка Мати Диоп. Кинолента рассказывает о судьбе 7 000 культурных ценностей, которые принадлежали правителям Бенина и вывезены в Европу. Часть их несколько лет назад вернулась на родину.