Кино
26.02.2024, 16:39

Берлинале-2024: названы все победители кинофестиваля

 
Берлинале-2024
Берлинале-2024
ФОТО: Chris Ashford | Vida Press

74-тый кинофестиваль Берлинале, который в этом году проходил с 15 по 25 февраля объявил своих победителей.

Главный приз получил документальный фильм под названием „Дагомея“. Режиссером киноленты является француженка Мати Диоп. Кинолента рассказывает о судьбе 7 000 культурных ценностей, которые принадлежали правителям Бенина и вывезены в Европу. Часть их несколько лет назад вернулась на родину.

„Возвращать - значит проявлять справедливость“, - отметила режиссер, получая главную статуэтку „Золотого медведя“ на сцене.

Кстати, победителей выбирало жюри, в состав которого вошли: украинская писательница Оксана Забужко, кенийская актриса Люпита Нионго, которая получила "Оскар" за роль в фильме "12 лет рабства" и известные режиссеры.

Победители Берлинале 2024:

  • Лучший фильм (Золотой медведь) - "Дагомея", режиссер Мати Диоп

  • Гран-при жюри - "Потребности путешественника", режиссер Хон Сан-су

  • Приз жюри (Серебряный медведь) - "Империя", режиссер Брюно Дюмон

  • Лучший режиссер - Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас, фильм "Пепе"

  • Лучшая главная роль - Себастьян Стэн, фильм "Другой человек", режиссер Аарон Шимберг

  • Лучшая роль второго плана - Эмили Уотсон, фильм "Такие мелочи"

  • Лучший сценарий - Маттиас Гласнер, фильм "Смерть"

  • Лучший документальный фильм - "Другой земли нет", режиссеры Базель Адри, Хамдан Баллал, Юваль Абрахам и Рэйчел Зор.

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