ГАЛЕРЕЯ | „Я поняла, что завтра умру“. Актриса, выступающая против войны, привозит в Таллинн пронзительный спектакль

Вы совершенно точно видели Полину по телевизору, если смотрели такие снятые в России сериалы как „Метод“, „Универ“, „Профиль убийцы“. Но Полина, все-таки, в первую очередь театральная актриса. Служила в театре „Шалом“ в Москве и в Калининградской драме.

Журналист Rus Delfi поговорила с актрисой. Интервью полностью можете прочитать здесь.

Зачем зрителю приходить на „Красный цветок“?

Важно отметить, что, несмотря на то, что у меня внушительный режиссерский опыт, драматический спектакль я поставила впервые. До этого я работала как режиссер клоунады, как хореограф.

Довольно сложно объяснить публике, почему она должна прийти на „noname“. Я прекрасно понимаю, что я для европейского зрителя человек без имени.

Как заманить на спектакль к тому, о ком зритель ничего не знает?

Скажу, как думаю и чувствую: если вы хотите понять что-то о себе, расставить для себя точки над „и“, почувствовать, насколько вы устали, насколько готовы сражаться, насколько сильны духом или, может быть, слабы, насколько доверяете своим чувствам и своей чувственности - идти на этот спектакль нужно!

Если вы хотите понять что-то о себе, расставить для себя точки над „и“ - идти на этот спектакль нужно! Паула Гапо

Мне кажется, важно задавать себе бесконечное множество вопросов, потому что когда ты находишься в комфорте, то живешь не столь продуктивно, чем когда ты все время задаешь себе неудобные вопросы и пытаешься найти на них ответы. Быть в поиске - это и движет личность вперед.

Мне бы хотелось, чтобы публика пришла, задала себе эти неудобные вопросы. И мы вместе на них ответим. И я буду с вами. А вы будете со мной. Мы будем вместе. Быть вместе в этом непростом пространстве, в котором, возможно, некомфортно, поскольку в принципе некомфортно выходить из тепла и окунаться в борьбу, в котором все кричит о том, что нельзя оставаться равнодушными и бездействовать - это я точно могу обещать своему зрителю.

Билеты на спектакль можно приобрести на Fienta.