„Если бы у нас не было Пугачёвой, её стоило бы придумать“: режиссер „Айсберга“ Егор Матвеев о спектакле, работе с Юлией Ауг и появлении Аллы Борисовны в Таллинне

Егор Матвеев (35) - театральный режиссёр, актёр. Выпускник факультета журналистики МГУ им. Ломоносова и ГИТИСа - мастерской Е. Каменьковича и Д. Крымова.

Работы этого режиссёра не ограничиваются одним городом или театром. За свою карьеру ему довелось поработать не только в таких больших городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Челябинск, но и погрузиться в реалии таких мест, как, например, Северск, Глазов, Новошахтинск. „Мне самому хотелось получить этот опыт. На самом деле, это поменяло картину мира, стало понятно, что прекрасные люди есть везде и что все зависит от людей, а не от города, от места. Да, было сложно, но это нормально“.

Почему фигура Аллы Пугачевой такая великая, масштабная? Что она значит для русской культуры?

Тут я могу высказать только свое мнение. Я стараюсь мыслить фактами: есть статистика, и по статистике из музыкантов и исполнителей конца советского периода, начала российского периода это самая популярная. Безусловно, есть огромное количество звезд, которые известны и любимы людьми разных поколений. Пугачева это наша Queen, не группа, конечно, но королева - точно.