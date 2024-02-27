Управа района Ласнамяэ приглашает отметить Международный женский день прекрасным концертом

«Все желающие могут прийти в центр культуры „Линдакиви“, чтобы в хорошей компании отметить Международный женский день и насладиться прекрасной музыкой. В первую очередь концерт предназначен для женской части населения, но мы будем также рады видеть и мужчин», –сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что несмотря на то, что концерт бесплатный, необходимо предварительно зарегистрироваться.
В субботу, 9 марта в 16 часов в центре культуры «Линдакиви» состоится бесплатный концерт, посвященный Международному женскому дню. На сцене выступят Тоомас Лунге, Яан Элгула и Тыну Раадик.
Для участия необходима предварительная регистрация по телефону 645 7700 или по ссылке. Концерт продлится приблизительно полтора часа.
Организаторы просят приходить на концерт в хорошем самочувствии, в случае болезни рекомендуется остаться дома.