ЭКСКЛЮЗИВ | Что там было? Мэт Деймон, Киллиан Мерфи, Гаэль Гарсиа Берналь и Ларс Айдингер на 74-м „Берлинале“

Программа нынешнего года шла за мировыми трендами, сохраняя при этом верность политической повестке и интересу зрителя к звёздам мировой величины. А потому открылся киносмотр конкурсной лентой „Small Things Like These“ режиссёра Тима Миелантса. Одним из продюсеров картины выступил Мэт Деймон, не появляющийся в кадре, но прилетевший в Берлин на мировую премьеру фильма. Главную роль в камерной фестивальной истории исполнил обладатель „Золотого глобуса“ и основной претендент на „Оскар“ этого года Киллиан Мерфи. Действие фильма происходит в Ирландии середины 80-х годов прошлого века. Герой Мерфи - простой работяга Билл, развозящий уголь разным людям и организациям. Один из его клиентов - католический исправительный приют для девушек, куда выцерковлённые мамаши сдают „провинившихся“ дочерей вместе с нежеланными внуками. Будучи примерным семьянином и отцом четверых дочерей, Билл решается проявить милосердие по отношению одной из обитательниц девичей тюрьмы, бросив вызов общественному мнению, собственной жене и преподняться над костным миром потребления и клирикальной лжи. Великолепная Эмили Уотсон, воплотившая на экране образ настоятельницы приюта, была отмечена призом жюри за лучшую женскую роль (на церемонию вручения наград голливудская дива прибыла, опираясь на костыли). А Мерфи, поднявшийся в картине на подлинные вершины мастерства, одарив поклонников лучезарной улыбкой, улетел в Лондон, где получил награду Британской киноакадемии BAFTA за роль в картине Кристофера Нолана „Оппенгеймер“.