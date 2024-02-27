ЭКСКЛЮЗИВ | Что там было? Мэт Деймон, Киллиан Мерфи, Гаэль Гарсиа Берналь и Ларс Айдингер на 74-м „Берлинале“
В столице Германии прошёл 74-й Международный кинофестиваль „Берлинале“. Главный приз киносмотра „Золотой медведь“ завоевала документальная лента „Dahomey“ режиссёра Мати Диоп совместного производства Франции и Синегала. Франко-германская документальная лента российского режиссёра Виктора Коссаковского „Архитектон“, представленная в программе основного конкурса, осталась без наград. Также как и картина с участием звезды мирового арт-кино Гаэля Гарсиа Берналя „Другой выход“ интальянского режиссёра Пьера Мессины.
Программа нынешнего года шла за мировыми трендами, сохраняя при этом верность политической повестке и интересу зрителя к звёздам мировой величины. А потому открылся киносмотр конкурсной лентой „Small Things Like These“ режиссёра Тима Миелантса. Одним из продюсеров картины выступил Мэт Деймон, не появляющийся в кадре, но прилетевший в Берлин на мировую премьеру фильма. Главную роль в камерной фестивальной истории исполнил обладатель „Золотого глобуса“ и основной претендент на „Оскар“ этого года Киллиан Мерфи. Действие фильма происходит в Ирландии середины 80-х годов прошлого века. Герой Мерфи - простой работяга Билл, развозящий уголь разным людям и организациям. Один из его клиентов - католический исправительный приют для девушек, куда выцерковлённые мамаши сдают „провинившихся“ дочерей вместе с нежеланными внуками. Будучи примерным семьянином и отцом четверых дочерей, Билл решается проявить милосердие по отношению одной из обитательниц девичей тюрьмы, бросив вызов общественному мнению, собственной жене и преподняться над костным миром потребления и клирикальной лжи. Великолепная Эмили Уотсон, воплотившая на экране образ настоятельницы приюта, была отмечена призом жюри за лучшую женскую роль (на церемонию вручения наград голливудская дива прибыла, опираясь на костыли). А Мерфи, поднявшийся в картине на подлинные вершины мастерства, одарив поклонников лучезарной улыбкой, улетел в Лондон, где получил награду Британской киноакадемии BAFTA за роль в картине Кристофера Нолана „Оппенгеймер“.
Однако, жюри Берлинале под предвадительством темнокожей актрисы Лупиты Нионго, не удостоило Мерфи наградой за блистательную актёрскую работу, отдав свои симпатии красавцу Себастьяну Стэну, отметив его „Серебряным медведем“ за роль в американской картине „Другой человек“ режиссёра Аарона Шимберга. По сюжету герой Стэна - актёр-неудачник, винящий во всех своих бедах ужасное уродство. Современные медецинские технологии помогают бедолаге избавиться от внешних проблем. Однако, предоставленный наукой шанс на лучшую жизнь не помогает герою избавиться от чувства несправедливости и злости. Ибо основная причина всех несчастий кроется в голове новоиспеченного красавчика, чьим конкурентом становится парень с таким же внешним уродством, но принципиально иным взглядом на жизнь. Очевидно, что при наличии большого выбора хороших мужских ролей в конкурсной программе, жюри отдало предпочтение работе Стэна дабы в первую очередь отметить месседж самого фильма, призывающего к принятию себя, принятию других и вере в собственные силы, невзирая на обстоятельства.
Ещё одна весомая мужская роль, представленная в конкурсной программе и не отмеченная основным жюри - фантастическая работа немецкого актёра Ларса Айдингера в трёхчасовой драме „Sterben“ режиссёра Маттиаса Гласнера. Айдингер, хорошо знакомый зрителю по ролям в знаковых картинах „Уроки фарси“ Вадима Перельмана и „Работа без авторства“ Флориана Хенкеля фон Донненсмарка, а также культовому сериалу „Вавилон - Берлин“, предстаёт в образе дирижёра, которому приходится решать массу экзистенциальных проблем. Умирающий отец, сложные отношения с матерью, конфликты с женой, родившей ребёнка от другого мужчины и рождение собственного ребёнка от другой женщины... Сквозь вал бытовых проблем Том пытается продираться к творческим вершинам, находя собственные ответы на вопросы, что есть жизнь и смерть... Мощная трагикомедия о взаимоотношениях человека со смертью стала, пожалуй, самым ярким актуальным высказываннием программы основного конкурса, артикулирующим основную проблематику современного мира. В итоге лента удостоилась приза жюри за лучший сценарий.
Не уехал с пустыми руками из Берлина и двукратный обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, французский режиссёр Брюно Дюмон, представивший в основном конкурсе фентези сагу „Империя“, представляющую собой гремучую смесь жанров и смыслов, навеянную „Звёздными войнами“ и „Игрой престолов“. В рыбацкой деревушке на юге Франции, облюбованной туристами, разыгрываются нешуточные баталии между воинами Света и Тьмы. Расы Единиц и Нулей борются за власть на голубой планете. Исход противостояния может решить белокурый мальчуган, живущий с отцом и бабушкой, призванный в будущем помочь инопланетянам поработить Землю. Гремучая смесь комедийной подачи и надменного пафоса масштабного послания миру вызвала неоднозначную реакцию фестивальной публики. Яркая фантасмогория о противостоянии цивилизаций, сдобренная лёгким французским эротизмом и духом абсурдистского хулиганства, удостоилась от жюри третьей по значимости награды „Серебряный медведь“.
Почётный „Золотой медведь“ за вклад в мировой кинематограф был вручён режиссёру Мартину Скорсезе. Четырёхкратный обладатель „Золотого глобуса“, двух „Золотых львов“, „Оскара“ и трёх наград Каннского кинофестиваля получил недостающий трофей в свою коллекцию из рук обладателя почётного „Золотого медведя“, режиссёра Вима Вендерса, назвавшего Скорсезе „брендом, подарившим зрителям полвека необыкновенного кинематографического путешествия“. Кстати, на восемдесят втором году жизни маэстро не планирует останавливаться на достигнутом и уже работает над новым замыслом, основанном на Библейских мотивах, мечтая сделать кино одновременно содержательным и интересным для широкой публики.
Торжественная церемония закрытия фестиваля совпела со второй годовщиной начала полномасштабной войны в Украине. Этому событию были посвящены несколько картин в параллельных программах фестиваля. Кстати, в период проведения киносмотра Владимир Зеленский посещал Берлин с официальным визитом, во время которого было подписано двустороннее соглашение между главами Украины и Германии о гарантиях безопасности. День визита Зеленского совпал с премьерой украинского фильма „Редакция“ режиссёра Романа Бондарчука, что многие сочли символичным, ибо несколько участников проекта являются бойцами ВСУ. Невзирая на этот факт, президент на показе замечен не был. Подробно о ленте Бондарчука и других украинских картинах, показанных в рамках киносмотра читайте в отдельном материале „Украина на „Берлинале 2024“.