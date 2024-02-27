Певица Герли Падар упрекнула организаторов приема 24 февраля: могли бы намекнуть президентской чете, что...

После того как закончилась церемония рукопожатия, гостям объявили, что президентская чета прибывает в бальный зал. Зазвучал марш, начался первый вальс. По языку тела президента и первой леди было видно, что они оба чувствуют себя как-то неловко.

Это подметила и певица Герли Падар, которая уже более десяти лет почти ежедневно занимается бальными танцами. В то время как ее муж тренирует молодых танцоров, участвующих в конкурсах, Герли постоянно поет на этих самых конкурсах.

„Организаторы могли бы намекнуть президентской чете, что первый танец - это медленный вальс“, - написала Падар под фотографией президентской четы в аккаунте журнала Kroonika в Instagram. Она добавила, что, хотя это был медленный вальс, его темп все равно был в слишком быстрым.

Певица не сомневается в танцевальных способностях президента и первой леди. „Несомненно, президентская чета умеет танцевать и медленный вальс, но обычно первый вальс - это венский вальс, и это вызвало некоторую путаницу“, - сказала она, предложив собственное объяснение случившемуся.