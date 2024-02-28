Управа района Ласнамяэ приглашает на кинопоказы для пожилых

„Кинопоказы для пожилых людей очень популярны в Ласнамяэ. Этой весной мы снова предложим пожилым жителям нашего района интересные впечатления от просмотра кино. В этом сезоне мы сделаем акцент на любви и драме, поэтому в программе много французских фильмов. Хотя большинство фильмов будет показываться на французском языке, не стоит волноваться – каждый из них будет снабжен субтитрами на эстонском и русском языках“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Расписание кинопоказов:

05.03.24 в 11:00 „Обнаженная муза“ (2023, драма, 2ч 2мин) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

12.03.24 в 11:00 „Мистер Блейк к вашим услугам!“ (2023, комедия, драма, 1ч 40мин), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

19.03.24 в 11:00 „Грани любви“ (2022, комедия, драма, 1ч 43мин), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

26.03.24 в 11:00 „Бесконечная любовь“ (2022, драма, 1ч 39мин), на итальянском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

02.04.24 в 11:00 „Неверные невесты“ (2023, комедия, 1ч 20мин) на эстонском языке с русскими субтитрами.

09.04.24 в 11:00 „Вау!“ (2024, комедия, 1ч 30мин) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

16.04.24 в 11:00 „Тень Караваджо“ (2022, историческая драма, биография, 1ч 58мин) на итальянском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

23.04.24 в 11:00 „С любовью и яростью“ (2022, драма, 1ч 57мин) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

30.04.24 в 11:00 „Вечно молодые“ (2022, комедия, драма, 2ч 6мин) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

Мероприятие проводится без предварительной регистрации. На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма. В целях обеспечения безопасности посетителей районная управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания ─ остаться дома.

Кинотеатр LINDAKIVI был построен в Ласнамяэ в 1988 году. Поскольку тогда кинотеатр не пользовался популярностью, вместо него было решено создать первый в Ласнамяэ центр культуры. На сегодняшний день в центре произошли обновления, и теперь кино можно смотреть на установленном в концертном зале большом киноэкране.