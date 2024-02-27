ФОТО | Закусок на президентском приеме было мало? Для молодоженов Хендрика и Марии Террас вечер закончился поеданием фастфуда(15)
24 февраля президент Алар Карис провел в театре „Эстония“ прием в честь Дня независимости. Среди гостей были и недавно связавшие себя узами брака депутат Рийгикогу Хендрик Террас и его соратница по партии Eesti 200 Мария Террас.
Молодые люди вовсю наслаждались президентским приемом. Однако, кажется, что деликатесных закусок на приеме им не хватило.
Посреди ночи Хендрик Террас выставил в Instagram фото того, как по пути домой они с женой заехали в McDonald’s и напили с собой фастфуда.
Мария и Хендрик Террас поженились 17 февраля в Шведской церкви Святого Михаила в Таллинне. Молодые прибыли к расположенной в Старом городе церкви на розовом автомобиле Tesla. Среди гостей мероприятия, конечно же, был отец Хендрика Рихо Террас, а также многие члены партии Eesti 200, Ирья Лутсар и другие.