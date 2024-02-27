Продюсер Шарлин Реннит родила ребенка от известного бизнесмена. Мальчику дали необычное имя

„Он родился на 38-й неделе в роддоме Пельгулинна, всего через три дня после организованного дорогими друзьями бэби шауэра в День друзей“, - рассказала счастливая мать Õhtuleht .

„На четвертом месяце беременности я решила, что я назову сына Руми. В японской культуре это имя означает „поток“ - ведь все в жизни находится в состоянии потока. Кроме того, это одно из самых священных и наполненных силой имен в персидской и арабской культурах, а Руми еще и мой любимый персидский поэт и философ“, - объясняет Шарлин. Второе имя, которое дали мальчику - Чарльз образованное от имени ее матери.