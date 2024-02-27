Шоубиз
27.02.2024, 16:00

ФОТО | Финалист шоу „Эстония ищет суперзвезду“ может угодить за решетку из-за наркотиков

 (2)
Anis Arumetsa kohtuistung 27.02.24
Anis Arumetsa kohtuistung 27.02.24
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

27 февраля в Тартуском уездном суде проходит заседание по уголовному делу финалиста третьего сезона шоу „Эстония ищет суперзвезду“ Аниса Аруметса, обвиняемого в хранении наркотических веществ в больших объемах.

Пресс-секретарь прокуратуры Лизанна Мяннилаан сообщила Õhtuleht, что Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Аруметса в хранении наркотических веществ в больших объемах. Согласно обвинению, во владении находившегося в Тарту мужчины 6 октября 2022 года было 24,1 грамма конопли, которые он хранил в сумке. Делом Аниса Аруметса занимается Тартуский уездный суд.

Пресс секретарь Тартуский судебных инстанций Сийм Саавик прошлой осенью сообщил Kroonika, что на ноябрьском досудебном слушании был определен график судебного процесса Аруметсf. „Никакого обсуждения по существу не было. Следующие слушания назначены на 27 февраля и 18 марта следующего года. На предварительных слушаниях был сделан ряд запросов, в том числе один - о проведении экспертизы“.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии