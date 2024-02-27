ФОТО | Финалист шоу „Эстония ищет суперзвезду“ может угодить за решетку из-за наркотиков

Пресс-секретарь прокуратуры Лизанна Мяннилаан сообщила Õhtuleht , что Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Аруметса в хранении наркотических веществ в больших объемах. Согласно обвинению, во владении находившегося в Тарту мужчины 6 октября 2022 года было 24,1 грамма конопли, которые он хранил в сумке. Делом Аниса Аруметса занимается Тартуский уездный суд.

Пресс секретарь Тартуский судебных инстанций Сийм Саавик прошлой осенью сообщил Kroonika, что на ноябрьском досудебном слушании был определен график судебного процесса Аруметсf. „Никакого обсуждения по существу не было. Следующие слушания назначены на 27 февраля и 18 марта следующего года. На предварительных слушаниях был сделан ряд запросов, в том числе один - о проведении экспертизы“.