27.02.2024, 16:00
ФОТО | Финалист шоу „Эстония ищет суперзвезду“ может угодить за решетку из-за наркотиков(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
27 февраля в Тартуском уездном суде проходит заседание по уголовному делу финалиста третьего сезона шоу „Эстония ищет суперзвезду“ Аниса Аруметса, обвиняемого в хранении наркотических веществ в больших объемах.
Пресс-секретарь прокуратуры Лизанна Мяннилаан сообщила Õhtuleht, что Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Аруметса в хранении наркотических веществ в больших объемах. Согласно обвинению, во владении находившегося в Тарту мужчины 6 октября 2022 года было 24,1 грамма конопли, которые он хранил в сумке. Делом Аниса Аруметса занимается Тартуский уездный суд.