ФОТО | Праздник, куда отправились многие гости с президентского приема: nublu и политики зажгли в Котле культуры

Самое интересное, что nublu привлек для участия в своем первом номере нескольких министров и других государственных деятелей, некоторые из которых прибыли на концерт прямо с президентского приема в театре „Эстония“.

Среди известных лиц на сцене были, например, спикер Рийгикогу Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Маргус Цахкна, член Европарламента Свен Миксер и генпрокурор Андрес Пармас. Все они были танцорами на заднем плане во время исполнении песни рэпера „tmt“.

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