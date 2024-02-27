ФОТО | Праздник, куда отправились многие гости с президентского приема: nublu и политики зажгли в Котле культуры(1)
24 февраля поздним вечером в Котле культуры прошла самая горячая афтепати Дня независимости. На сцену вышел популярный эстонский рэпер nublu, а также известный финский рэпер Микаэль Габриэль, местный ансамбль Cartoon, а за диджейским пультом был Аллан Роозилехт.
Самое интересное, что nublu привлек для участия в своем первом номере нескольких министров и других государственных деятелей, некоторые из которых прибыли на концерт прямо с президентского приема в театре „Эстония“.
Среди известных лиц на сцене были, например, спикер Рийгикогу Лаури Ляэнеметс, министр иностранных дел Маргус Цахкна, член Европарламента Свен Миксер и генпрокурор Андрес Пармас. Все они были танцорами на заднем плане во время исполнении песни рэпера „tmt“.
Смотрите, как народ и политики зажигали на афтепати в Котле культуры!