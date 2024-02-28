ДТП и трусики! Бригитте Сюзанне Хунт требует деньги с бывшей подруги. Пяртельпоэг: „Она постоянно ищет общения. Это все, за что она может ухватиться!“

По словам Бригитте Сюзанне Хунт, на ее машина была совершена небольшая авария 24 февраля год назад, когда подруга, въехала на ее автомобиле в столб. В результате новая машина Хунт получила две царапины, и теперь, когда она сдала автомобиль в ремонт, она хотела бы получить от подруги 300 евро, которые в противном случае блондинка должна была бы выплатить страховой компании в качестве суммы самоответственности.

Ситуация становится еще более странной из-за того, что Хунт опубликовал в своем блоге скриншот переписки между ней и Кристиной Пяртельпоэг. Из нее следует, что подруга дала знать о небольшой царапине еще год назад, а Хунт тогда похвалила ее за честность и за то, как она „справилась с неприятной темой“. В то время Хунт заверила Пяртельпоег, что ей больше не о чем беспокоиться.