28.02.2024, 08:00
ДТП и трусики! Бригитте Сюзанне Хунт требует деньги с бывшей подруги. Пяртельпоэг: „Она постоянно ищет общения. Это все, за что она может ухватиться!“
ФОТО: Delfi Meedia, Erakogu
Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт разместила в своем блоге пост, в котором она требует деньги с бывшей подруги, имя которой она не называет, за небольшое ДТП, которое произошло с ее машиной год назад. Как узнала Kroonika, Хунт имеет в виду Кристину Пяртельпоэг, от которой скандальная блондинка теперь хочет получить 300 евро.
По словам Бригитте Сюзанне Хунт, на ее машина была совершена небольшая авария 24 февраля год назад, когда подруга, въехала на ее автомобиле в столб. В результате новая машина Хунт получила две царапины, и теперь, когда она сдала автомобиль в ремонт, она хотела бы получить от подруги 300 евро, которые в противном случае блондинка должна была бы выплатить страховой компании в качестве суммы самоответственности.