„Восстановление проходит тяжело“: стали известны новые подробности о состоянии Кейт Миддлтон

Позже стало известно, что Кейт пролежала в больнице 13 суток — а это немало для рядового вмешательства. И, по официальным заявлениям, восстанавливаться Кэтрин будет „как минимум, до Пасхи“ — то есть, до начала апреля.

После того, как Миддлтон забрали из клиники домой, дворец не сделал ни одного сообщения о ее состоянии. А вот в начале февраля принц Уильям заявил, что не сможет в полной мере выполнять обязанности отца, короля Карла III, потому что ему нужно находиться рядом с женой. На основании этого поклонники сделали вывод, что состояние здоровья Кэтрин оставляет желать лучшего.

Правда, 18 февраля Уильям все же вышел в свет — принц появился на церемонии вручения премии BAFTA-2024. И вел себя весьма раскованно: улыбался, флиртовал с актрисами и всячески давал понять, что у него все в порядке. Не все одобрили такое поведение, но все же выдохнули: видимо, самочувствие Миддлтон улучшилось.

А сейчас завесу тайны немного приоткрыли инсайдеры из дворца. По их словам, до сих пор — уже полтора месяца — Кэтрин находится на строгом постельном режиме. Даже просто вставать с кровати ей не рекомендуется.

„Кейт сказали, что ее выздоровление займет несколько месяцев и что она не сможет прийти в себя как минимум до Пасхи, а может, и дольше, — сказал источник. — Ей сделали сложную операцию, и ей надо строго следовать указаниям врача и вообще не двигаться, чтобы не стало хуже“.

«Семья делает все, чтобы она чувствовала себя комфортно. Их дом наполнен любимыми цветами Кейт, удобными одеялами и подушками, а также ее любимой едой», — сообщил второй источник. И добавил, что больше всего о Кейт беспокоится ее мать, Кэрол Миддлтон — она буквально места себе не находит.

«Конечно, им сейчас сложно, потому принцесса Уэльская страдает таинственной болезнью, — заявил эксперт по королевской семье Кэмерон Уокер ОК magazine. — Без всякого сомнения, операция, которую она перенесла в лондонской клинике, не была рядовым или плановым вмешательством» .