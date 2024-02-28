Русский театр спешит к детям в Нарву! Театральный уикенд на сцене Vaba Lava пройдет уже в марте

Уже 17 марта самые маленькие зрители смогут увидеть спектакль „Кто стучится в дверь ко мне…“ по мотивам знакомым всем с детства произведениям Самуила Маршака. Интерактивный спектакль открывает волшебный поэтический мир любимого детского писателя, а фантазия и воображение зрителей оживят героев этой сказки.

21 апреля подростков старше 14 лет ждут на провокационный спектакль-концерт „Гудбай, Берлин“. История одного спонтанного путешествия на угнанной машине с ожидаемыми и неожиданными последствиями. В спектакле подняты острые темы, волнующие тинейджеров, а действие сопровождается популярной музыкой, исполняемой актерами вживую.



Русский театр ждёт в зале Vaba Lava и родителей, ведь постановки напоминают взрослым о детстве и о том, как непросто взрослеть.

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