Очередной скандал у соседей! В Литве отменили концерт американской певицы LP - все из-за фото с российской символикой

Об этом представители арены сообщили на своем сайте. Причина отмены концерта - ответ на видео исполнительницы в социальных сетях, на котором она в худи с российской символикой, подаренном российскими поклонниками, радуется письму от 24 февраля (вторая годовщина начала войны в Украине).

Исполнительница поделилась в инстаграме видео, на котором позирует в джемпере с российской атрибутикой. Она также поделилась письмом российской поклонницы (дата в письме - годовщина начала войны), в котором поклонница по имени Ольга пишет: „Этот джемпер я заказала как подарок нашего клуба для вашего тура в 2020, который так и не состоялся. Как знать… жизнь не такая, какой была. Но, слава Богу, любовь живет дольше. Я больше не могу держать этот джемпер в своем чулане. Думаю, вы должны его получить. Пусть он дарит вам тепло“.

Спустя некоторое время исполнительница удалила фото и поделилась видео из Копенгагена. В Видео она сказала, что любит всех своих поклонников во всем мире и жаждет выступить перед поклонниками в странах Балтии, но ни слова не упомянула о России.

„Привет из Копенгагена, Дании. Я очень горжусь, я благодарна всем своим поклонникам, во всем мире. Я знаю, что в странах Балтии есть много беженцев из Украины, хочу им сказать, что я их поддерживаю и люблю. Я жажду встречи, спасибо, до скорого!“ – сказала LP.

Однако в Литве все равно решили принять серьезные санкции в отношении певицы.

„Каунасская арена „Жальгирис“ обладает ясной гражданской и ценностной позицией – мы всеми силами поддерживаем Украину. Вместе с организаторами мы со вчерашнего вечера выясняли ситуацию, и решили - концерт будет отменен. После того как факты подтвердились, такое же решение принял и организатор Medusa Concert. Таким решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других исполнителей, планирующих выступление на нашей арене в Литве - мы не будем мириться с сообщениями в поддержку агрессора“, – сказал представитель арены Мантас Ведрицкас.