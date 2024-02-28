Известного российского актера, воюющего в ВСУ, приговорили к пожизненному заключению

Дело в том, что 41-летний мужчина с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину пошел воевать в составе „Российского добровольческого корпуса“, который поддерживает Украину. Такие действия не понравились Кремлю, а особое возмущение произошло после того, как узнали, что Канахин был участником штурма Брянской области. Поэтому было принято решение заочно приговорить мужчину к пожизненному заключению.

В тексте приговора пишется так: „Канахин напал на село Любечаны в Брянской области в составе РДК 2 марта 2023 года. Он вместе с другими диверсантами попал в российский населенный пункт и убил двух местных жителей“. Однако подтверждений этих фактов суд не предоставил.

Сам актер пока не комментировал эту ситуацию.

Кирилл Канахин родился в Москве. В 2003 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Работал в театре и активно снимался в фильмах и сериалах: „Глухарь“, „9 месяцев“, „Никто не знает о сексе-2“, „Простые истины“. После 24 февраля 2022 года выехал из России и пошел защищать Украину.