Шок в королевской семье: муж племянницы Елизаветы II умер в возрасте 45 лет

В заявлении от имени семьи говорится, что Том был необыкновенным человеком, озарившим жизни всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для всей семьи, поэтому публику просят уважать частную жизнь родных погибшего.

Представитель дворца добавил, что король и королева получили известие о смерти Томаса и совместно с принцем и принцессой Майклом Кентскими и всеми, кто его знал, оплакивают потерю члена семьи. Их Величества передают свои искренние молитвы Габриэлле и всей семье Кингстонов.

Известно, что Томас умер в Глостершире в воскресенье, 25 февраля. Вскоре на место происшествия прибыли службы экстренной помощи. Хотя причина смерти не разглашается, предполагается, что никаких подозрительных обстоятельств не было.

В мае 2019 года Томас женился на Габриэлле, дочери принца и принцессы Майкла Кентских. Кингстон ранее встречался с младшей сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. После расставания они были близкими друзьями.