29.02.2024, 08:03
Фильм с Настей Ивлеевой в главной роли сняли с проката
ФОТО: Скриншот/youtube
Блогер еще не успела расплатиться за все грехи, возникшие из-за организованной ею голой вечеринки, как её снова отменяют.
«Голая» вечеринка обошлась Насте Ивлеевой в слишком высокую цену. И речь не о потраченных на тусовку деньгах. Тут дело в другом. Карьера блогерши пошла под откос. Практически сразу с ней разорвали контракты крупные компании.
Теперь же выяснилось, что фильм, в котором блондинка сыграла главную роль, не выйдет в прокат в назначенный срок. Премьера картины «Мальвина» должна была состояться 28 марта. Но компания-прокатчик накануне сообщила, что расписание изменилось.
«Фильм временно покинул график релизов „Атмосферы кино“. Новой даты пока нет», — цитирует ТАСС собеседников агентства.