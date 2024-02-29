29.02.2024, 09:00
Где отмечала День независимости Кая Каллас? На президентский прием не пришла, а ужин в ресторане отменила в последний момент(12)
ФОТО: | Õhtuleht
Премьер-министр Кая Каллас (46), решившая проявить солидарность с депутатами Рийгикогу, которым президент Алар Карис не прислал приглашение на прием в честь 24 февраля, все же отметила День независимости по-своему. Однако вместо первоначально запланированного праздника она провела вечер более скромно.
Изначально Кая Каллас собиралась отпраздновать День независимости в компании друзей в Tuljak - одном из элитных таллиннских ресторанов, входящих в список рекомендаций „Мишлен“. Однако в последний момент было решено отказаться от этой затеи, чтобы избежать возможного отрицательного внимания.