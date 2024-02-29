Шоубиз
29.02.2024, 09:00

Где отмечала День независимости Кая Каллас? На президентский прием не пришла, а ужин в ресторане отменила в последний момент

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Jaanus Hämarsoo
jaanus.hamarsoo@kroonika.ee
Кая Каллас и Арво Халлик
Кая Каллас и Арво Халлик
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Премьер-министр Кая Каллас (46), решившая проявить солидарность с депутатами Рийгикогу, которым президент Алар Карис не прислал приглашение на прием в честь 24 февраля, все же отметила День независимости по-своему. Однако вместо первоначально запланированного праздника она провела вечер более скромно.

Изначально Кая Каллас собиралась отпраздновать День независимости в компании друзей в Tuljak - одном из элитных таллиннских ресторанов, входящих в список рекомендаций „Мишлен“. Однако в последний момент было решено отказаться от этой затеи, чтобы избежать возможного отрицательного внимания.

„Праздник, который планировался вначале, не состоялся - то есть, тихий вечер в ресторане и праздник в этом смысле отменились“, - говорит предприниматель в сфере безопасности Яанус Рахумяги, который занимался организацией вечера вместе с Сиймом Калласом. „Большой компанией не собрались. Все пошло не так, хороший план провалился“.

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