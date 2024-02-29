Шоубиз
29.02.2024, 12:04

Концерты Анны Асти начали отменять по всей России

 
ФОТО: Erakogu

После голой вечеринки Насти Ивлеевой, которая отгремела в декабре 2023 года, Анна Асти резко пропала со всех радаров, пишет Woman.

Многие предположили, что певица просто решила переждать тревожные времена. Ведь несмотря на то, что она не была среди гостей в откровенных нарядах, а выступала в роли приглашенного артиста на мероприятии, вопросы к ней все равно появились. Вскоре после праздника звезде отменили несколько новогодних выступлений, в результате чего она лишилась более 130 000 евро, и вырезали из уже отснятого фильма „Иван Васильевич меняет все“.

И только в конце января 2024-го Асти вышла на связь с подписчиками, сказав, что ее исчезновение не связано со скандалами вокруг вечеринки. Она пояснила, что восстанавливается после плановой операции на ноги. При этом певица объявила, что скоро вернется с новым проектом и гастролями. Однако, судя по всему, эти планы отменяются.

Телеграм-канал Mash сообщает, что концерты Анны срываются один за другим. Уже известно, что она не выйдет на сцену в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. То же самое может произойти и в других городах России — под угрозой находится весь тур.

Фанаты уже начали массово сдавать билеты. При этом, свои деньги возвращают даже там, где информация об отмене еще не была подтверждена.

В социальных сетях Анна пока никак не комментирует происходящее. Более того, под своими постами она заблокировала возможность писать комментарии.

Напомним, недавно стало известно, что на пропавшую после голой вечеринки Анну подали в суд. С ее музыкального лейбла „Феникс Мьюзик“ требуют более 6000 евро. Суть разбирательства пока не разглашается, но известно, что истцом выступает компания „Неформат“, которая владеет правами на работы группы „Тату“. Возможно, дело связано с нарушением авторских прав, потому что в 2020 году эта организация уже судилась с Первым каналом за использование клипов „Я сошла с ума“ и „Нас не догонят“.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, связанный с финансовыми проблемами Асти. До этого выяснилось, что лейбл певицы задолжал налоговой более 75 000 евро.

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