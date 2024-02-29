Концерты Анны Асти начали отменять по всей России

Многие предположили, что певица просто решила переждать тревожные времена. Ведь несмотря на то, что она не была среди гостей в откровенных нарядах, а выступала в роли приглашенного артиста на мероприятии, вопросы к ней все равно появились. Вскоре после праздника звезде отменили несколько новогодних выступлений, в результате чего она лишилась более 130 000 евро, и вырезали из уже отснятого фильма „Иван Васильевич меняет все“.

И только в конце января 2024-го Асти вышла на связь с подписчиками, сказав, что ее исчезновение не связано со скандалами вокруг вечеринки. Она пояснила, что восстанавливается после плановой операции на ноги. При этом певица объявила, что скоро вернется с новым проектом и гастролями. Однако, судя по всему, эти планы отменяются.

Телеграм-канал Mash сообщает, что концерты Анны срываются один за другим. Уже известно, что она не выйдет на сцену в Волгограде, Саратове, Краснодаре, Тольятти и Нижнем Новгороде. То же самое может произойти и в других городах России — под угрозой находится весь тур.

Фанаты уже начали массово сдавать билеты. При этом, свои деньги возвращают даже там, где информация об отмене еще не была подтверждена.

В социальных сетях Анна пока никак не комментирует происходящее. Более того, под своими постами она заблокировала возможность писать комментарии.

Напомним, недавно стало известно, что на пропавшую после голой вечеринки Анну подали в суд. С ее музыкального лейбла „Феникс Мьюзик“ требуют более 6000 евро. Суть разбирательства пока не разглашается, но известно, что истцом выступает компания „Неформат“, которая владеет правами на работы группы „Тату“. Возможно, дело связано с нарушением авторских прав, потому что в 2020 году эта организация уже судилась с Первым каналом за использование клипов „Я сошла с ума“ и „Нас не догонят“.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, связанный с финансовыми проблемами Асти. До этого выяснилось, что лейбл певицы задолжал налоговой более 75 000 евро.