„Это была серьезная ошибка“. Певица LP после отмены концертов в Литве из-за ролика в худи с российской символикой извинилась перед украинцами

"Привет всем, я хочу извиниться перед моими друзьями и поклонниками в Украине, которых справедливо обидел и задел мой бездумный пост, в котором я благодарила некоторых русских фанатов за худи, которые они мне сделали, с моим логотипом и русским флагом. Я глубоко сожалею о своем безразличии на этот раз. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу ясно дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду делать это, – заявила артистка. – Сейчас, когда исполнилось два года полномасштабного вторжения, Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо. Моим посланием есть и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Примите мои скромные извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Слава Украине!"