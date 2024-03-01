Ведущий ETV+ Артур Тюленев: работа на телевидении — это не только стендап перед камерой

Телепроекты Артура Тюленева смотреть невероятно интересно. Во-первых, потому что ему самому интересно их снимать, и это буквально ощущается через экран. Во-вторых, его работы всегда ярко, стильно и модно выстроены и оформлены: скетчи, мультимедиа, необычные площадки, архивные материалы. Так как же все это рождается? Как стать телезвездой? И чего ждать от нашего телевидения в ближайшем будущем? Об этом известный ведущий, корреспондент, сценарист и режиссер ETV+ рассказал журнал JANA Luxury.