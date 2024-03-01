Культура
01.03.2024, 08:00

Ведущий ETV+ Артур Тюленев: работа на телевидении — это не только стендап перед камерой

 
Артур Тюленев: „Телевидение – это ненормированный рабочий график“
Артур Тюленев: „Телевидение – это ненормированный рабочий график“
ФОТО: Ольга Макина | из архива ETV+

Телепроекты Артура Тюленева смотреть невероятно интересно. Во-первых, потому что ему самому интересно их снимать, и это буквально ощущается через экран. Во-вторых, его работы всегда ярко, стильно и модно выстроены и оформлены: скетчи, мультимедиа, необычные площадки, архивные материалы. Так как же все это рождается? Как стать телезвездой? И чего ждать от нашего телевидения в ближайшем будущем? Об этом известный ведущий, корреспондент, сценарист и режиссер ETV+ рассказал журнал JANA Luxury.

Артур, ты пришел на телевидение с радио. Когда открывался новый канал ETV+, желающих попасть на него было много. В итоге кто-то вошел в команду, но в какой-то момент ушел с телевидения. Кто-то продолжил работу, но рядовым членом команды. У тебя же что ни сезон – проекты один интереснее и ярче другого. В чем секрет?

- Я в какой-то момент ощутил, что на радио мне становится тесно и скучно. И тут как раз начал формироваться новый телеканал, я стал ходить на разные рабочие встречи, проявлять активность, и в итоге это сработало. На самом деле все, кто хотел на телевидение, попали.

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