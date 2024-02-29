ФОТО | Шоу-программа, закуски, коктейльный бар: смотри, с каким размахом прошла кинопремьера „Дюна. Вторая часть“
В кинотеатре Cinamon в центре T1 состоялась премьера приключенческой картины „Дюна: Часть вторая“. Предшествовало ей эффектное футуристическое шоу, которое состоялось вчера вечером на четвертом этаже центра T1.
Специальное шоу Eesti Tantsuagentuur перенесло зрителей в самое сердце „Дюны“, показав боевые сцены и динамичность истории через современный танец. Волшебство мира моды приоткрыли футуристическим фэшн-шоу студенты Эстонской академии художеств Рон Верлин и Кристийна Тали, сообщили организаторы.
Титулованный режиссер и сценарист Дени Вильнёв продолжает свою киносагу фильмом „Дюна: Часть вторая“. В экранизации второй части романа Фрэнка Герберта „Дюна“ приняли участие многие всемирно известные актеры. Фильм студий Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures является долгожданным сиквелом картины „Дюна“, в 2021 году удостоившейся шести статуэток „Оскар“. В фильме „Дюна: Часть вторая“ снялись звезды, уже знакомые по первой части, и не только. Среди актерского состава: номинированный на премию „Оскар“ Тимоти Шаламе („Вонка“, „Назови меня своим именем“), Зендея („Человек-паук: Нет пути домой“, „Эйфория“), Ребекка Фергюсон („Миссия невыполнима: Смертельная расплата“), номинированный на премию „Оскар“ Джош Бролин („Мстители: Финал“, „Харви Милк“) и многие другие. Картину снимали в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.