ФОТО | Шоу-программа, закуски, коктейльный бар: смотри, с каким размахом прошла кинопремьера „Дюна. Вторая часть“

Титулованный режиссер и сценарист Дени Вильнёв продолжает свою киносагу фильмом „Дюна: Часть вторая“. В экранизации второй части романа Фрэнка Герберта „Дюна“ приняли участие многие всемирно известные актеры. Фильм студий Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures является долгожданным сиквелом картины „Дюна“, в 2021 году удостоившейся шести статуэток „Оскар“. В фильме „Дюна: Часть вторая“ снялись звезды, уже знакомые по первой части, и не только. Среди актерского состава: номинированный на премию „Оскар“ Тимоти Шаламе („Вонка“, „Назови меня своим именем“), Зендея („Человек-паук: Нет пути домой“, „Эйфория“), Ребекка Фергюсон („Миссия невыполнима: Смертельная расплата“), номинированный на премию „Оскар“ Джош Бролин („Мстители: Финал“, „Харви Милк“) и многие другие. Картину снимали в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.